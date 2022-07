1701, Docg Franciacorta Brut Nature Rosé 2018

Cazzago San Martino; 11 ettari di vigna, di cui 8 a Chardonnay e 3 di Pinot Nero; certificazione biodinamica nel 2016; nessun dosaggio in cantina (né aggiunta di lieviti, additivi o coadiuvati); niente prodotti fitosanitari sistemici in vigna; team scanzonato. Ecco 1701, cantina che prende il nome dal brolo aziendale che vanta quell’età, e che è nata nel 2011 per volontà dei dei fratelli Silvia e Federico. 6 sono i Franciacorta che producono, ma la loro creatività si scatena con qualche etichetta speciale. Il Brut Nature Rosé proviene dai vigneti di collina ed è un buon esempio di contrasto fra dolce e amaro, acido e salato, con la mora, il tamarindo e gli agrumi a divertire le papille gustative.

