Ronco Scagnèt, Doc Collio Friulano 2023

Ci sono Dimitri, il padre Valter e il fratello Pietro, dietro alle vigne e ai vini di Ronco Scagnèt, una piccola azienda a conduzione familiare, nata subito dopo la seconda guerra mondiale per produrre un po’ di tutto (e poco vino). Il primo imbottigliamento, in effetti, arriva nel 1986: oggi la produzione tocca le 25.000 bottiglie che nascono da 9 ettari di vigna di proprietà, che hanno scelto di far invecchiare, senza fare nuovi impianti. I vitigni rossi stanno in bassa collina, i bianchi nelle zone alte, fra cui il Friulano. Vino terso e fresco, ha profumi netti di spezie, agrumi e frutta gialla matura, mentre in bocca, sapido a tutto sorso, gioca sul contrasto fra morbidezza e acidità, fra vaniglia e lime.

(ns)

