Russiz Superiore, Doc Collio Bianco Col Disôre 2016

Il Col Disôre è il bianco di punta della cantina di Capriva del Friuli ed è ottenuto da un blend a base di Pinot Bianco, Friulano, Sauvignon Blanc e Ribolla Gialla. Il suo nome è un rimando alle parole, in lingua friulana, che nel XVII secolo indicavano come “Russiz Disôre” (Russiz Superiore), il nucleo collinare e più antico dell’areale e “Russiz di Sott” (Russiz inferiore), la parte in pianura: il “Col Disôre” sta, appunto, per “Colle Superiore”. Le sue uve in parte surmature sono vinificate in legno, con il vino che resta sui suoi lieviti per 12 mesi. La versione 2016 profuma di frutta bianca matura, anche esotica e agrumi, con tocchi di vaniglia, burro, frutta secca ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è avvolgente e strutturato, dallo sviluppo compatto e dal finale intenso con nota di congedo leggermente ammandorlata. Russiz Superiore - 50 ettari a vigneto, per una produzione di 130.000 bottiglie - rappresenta una delle cantine che hanno dato vita al successo dei vini del Collio, specialmente sul fronte bianchista. Nell’aprile 2024, Tommasi Family Estates ha costituito una partnership con la famiglia Felluga per Russiz Superiore.

