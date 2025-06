La Ponca, Doc Collio Friulano 2022

Il Collio Friulano 2022 profuma di frutta a polpa bianca e ananas, con tocchi di anice, lavanda e fiori di tiglio. In bocca il sorso è solido e polposo, dallo sviluppo continuo e dal finale lungo e tendenzialmente intenso, ancora sul frutto. Sono 12 gli ettari a vigneto, per una produzione complessiva annua di 25.000 bottiglie, dell'azienda La Ponca, che rimanda nel suo nome al termine friulano con cui viene chiamato il caratteristico suolo di marne e arenarie di queste colline. Si tratta della cantina con sede a Dolegna del Collio e in attività dagli anni Ottanta del secolo scorso, acquistata nel 2021 dalla famiglia Maccan già titolare dell’azienda vitivinicola, sempre friulana, Vigneti Le Monde.

(fp)

