Simon Komjanc, Doc Collio Ribolla Gialla 2024

L’azienda Simon Komjanc si trova nel comprensorio di San Floriano del Collio in località Valerisce, nel cuore della doc. Qui dispone di 10 ettari a vigneto, allevato con le classiche varietà del territorio: Friulano, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla Pinot Bianco, Pinot Grigio, ma anche Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, commercializzando le proprie etichette soprattutto in Italia. La cantina porta il nome del suo fondatore, Simon Komjanc, che continua a lavorare in azienda insieme al figlio Evgen. Il Collio Ribolla Gialla 2024 profuma di frutta a polpa bianca, con tocchi agrumati e di erbe aromatiche. In bocca il sorso è fragrante e dal finale articolato, con nota di congedo ammandorlata.

(fp)

