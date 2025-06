Humar, Doc Collio Ribolla Gialla 2024

Solo acciaio e almeno 6 mesi di affinamento in riduzione fino all’imbottigliamento. Una vinificazione “semplice, semplice”, che però porta al bicchiere tutto il vigore e il carattere di questo vitigno autoctono dorato, che domina le colline del Collio da oltre cinquecento anni. La vendemmia 2024 profuma di nespola, albicocca, ginestra e frutta secca, tonalità dolci e gialle stemperata da note di macchia mediterranea; il sorso ha energia da vendere: intenso e saporito, ha sufficiente tannino da persistere a lungo sulla lingua, rilasciando sensazioni sapide e pepate, alternate a morbidezza e acidità, assieme a tutti gli aromi percepiti al naso. Questa Ribolla cresce sui terreni marnosi di San Floriano, e con lei anche i tipici vitigni bianchi e rossi diffusi in zona. 14 ettari vitati in tutto, alternati a boschi, che la famiglia Humar - Marino col figlio Dario e la moglie Nataša - cura dai primi del Novecento: è allora che Antonio Humar inizia - con due ettari di terra - l’attività agricola, che negli anni Cinquanta si specializza in viticoltura, arrivando 10 anni dopo al primo imbottigliamento.

(ns)

