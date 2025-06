Terre del Faet, Doc Collio Bianco Vino da Uve Autoctone 2021

Un vino fatto come una volta, da vigneti misti e con tutte le uve raccolte e vinificate insieme: fa parte del progetto “Collio - vino da uve autoctone”, che vuole valorizzare una pratica tradizionale e farla diventare il vino bianco bandiera del territorio. La versione 2021 profuma di burro, agrumi e frutta gialla matura, mentre in bocca è sia dolce che aspro, sapido e caldo: scivolosità masticabile in perfetto equilibrio. Terre del Faet ha aderito al progetto con il suo approccio accudente: solo rame e zolfo come difesa, inerbimento sfalciato dopo la fioritura, cimature e sfogliature a necessità, fermentazioni spontanee e soste lunghe su fecce fini. Infine quasi solo piante agée.

(ns)

Copyright © 2000/2025