Jermann, Doc Collio Bianco Vintage Tunina 2023

La storica azienda di Dolegna del Collio - 182 ettari per una produzione annua di 1.450.000 bottiglie - è uno dei marchi di riferimento del Collio e nel 2021 il suo pacchetto di maggioranza è stato acquisito dalla griffe fiorentina dei Marchesi Antinori. Era il 1975 quando le prime bottiglie di Vintage Tunina arrivarono sul mercato. Il vino bandiera aziendale - ottenuto da un blend a base di Sauvignon Blanc, Chardonnay, Ribolla Gialla e Malvasia e vinificato ed affinato in acciaio - nella versione 2023 possiede aromi di pesca, pera e susina, rifiniti da tocchi agrumati e cenni iodati. Al palato il vino è polposo e si contraddistingue per solidità, freschezza e articolazione.

