Attems, Doc Collio Sauvignon Blanc Cicinis 2023

Cicinis è il colle terrazzato ai piedi del Monte Calvario (Podgora) nel Collio Goriziano, da cui la cantina Attems ottiene il suo Collio Sauvignon Blanc. La versione 2023 ha fermentato in cemento, in barrique nuove e in barrique e tonneau di secondo e terzo passaggio, dove poi è restata a maturare sulle fecce per 7 mesi. I suoi profumi rimandano alla frutta tropicale, alla salvia e alla mandorla tostata, con tocchi affumicati a rifinitura. In bocca il sorso è ampio e polposo, dallo sviluppo avvolgente e dal finale intenso, ancora su toni fruttati. La friulana Attems rappresenta una bella eccezione nel portafoglio aziendale del gruppo toscano Frescobaldi - concentrato soprattutto nella propria Regione - che ne è proprietario dal 2000. Con sede a Capriva d’Isonzo, l’azienda, nel 1968 con Douglas Attems, fu fra le fondatrici della denominazione del Collio e, in questo senso, la sua filosofia produttiva è stata ben interpretata anche nell’attualità. Si estende per 44 ettari a vigneto - suddivisi fra le denominazioni Collio e Isonzo ed allevati a Ribolla Gialla, Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon Blanc - e produce 825.000 bottiglie.

