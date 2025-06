Collavini, Doc Collio Bianco Broy 2021

L’azienda della famiglia Collavini, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si è inserita nel gruppo delle realtà più significative del Collio enoico, ed oggi la cantina, con sede a Corno di Rossazzo, conta su 136 ettari coltivati a vigneto, per una produzione complessiva media che si attesta sul 1.100.000 bottiglie. Il Collio Bianco Broy 2021 - il cui nome rimanda al “broili”, che in friulano significa piccolo orto-giardino, luogo dove spesso si piantava una vigna per il consumo familiare - profuma di frutta tropicale matura, con tocchi di scorza d’arancia e fiori gialli. In bocca il sorso ha un attacco sapido e uno sviluppo fragrante, terminando in un finale ampio e persistente.

(fp)

