Toros, Doc Collio Friulano 2023

La cantina di Franco Toros si trova a Nivali, ad un passo di Plessiva, il valico che conduce in Slovenia. Undici sono gli ettari a vigneto, per una produzione di 70.000 bottiglie: numeri che sottolineano il carattere di azienda familiare e artigianale di questa realtà, che, soprattutto nel recente passato, è riuscita ad emergere tra le migliori dell’areale, con etichette dal forte legame con il proprio territorio d’origine. Il Friulano 2023 è un vino ben eseguito e non privo di carattere. I profumi rimandano ai fiori di mandorlo, alla frutta bianca matura e alla camomilla. In bocca il sorso è polposo e dallo sviluppo fragrante, terminando in un finale ben proporzionato ancora sul frutto.

