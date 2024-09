1701, Docg Franciacorta Brut Nature

Pare che la 1701 sia la prima - e al momento unica - azienda biodinamica in Franciacorta, convertita nel 2016. Nata nel 2011 - dopo l’acquisto dell’azienda dai Conti Bettoni Cazzago da parte dei fratelli Stefini, deve il suo nome alla prima annata di vino prodotto dalle vigne del brolo di Palazzo Bettoni. Undici gli ettari vitati (di cui 3 a Pinot Nero, 8 a Chardonnay) che producono 70.000 bottiglie, tutte non dosate: i Franciacorta sono 4 ma poi sperimentano con altre curiose etichette. Pietra focaia, caju, ananas e crosta di pane sono i profumi del Brut Nature, che in bocca ha buona aderenza e mineralità, con allungo agrumato e, di nuovo, tropicale. Davvero gustoso e fresco.

(ns)

