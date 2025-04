“Tra i giovani l’interesse per il vino c’è: guardano molto al prezzo ed alla sostenibilità”

“Tra il 72%, in Usa, e l’81% dei giovani, in Uk, ha consumato vino negli ultimi 12 mesi, ma le percentuali crollano misurando chi lo beve più volte a settimana: l’interesse c’è, ma il vino compete con altri alcolici e ci sono aspetti a cui dare più attenzione, come sostenibilità e prezzo” spiega, a WineNews, Denis Pantini, responsabile agroalimentare Wine Monitor Nomisma. L’Italian Sounding che, anche se sempre dannoso per i produttori, potrebbe persino “spingere il consumatore, dopo l’acquisto dell’imitazione a prezzo inferiore, a ricercare il prodotto verace”.

