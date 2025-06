“Per il vino tante criticità. Molto dipenderà dai dazi del 9 luglio, ma non solo”

A WineNews Giuseppe Liberatore, dg Valoritalia. “I vini rossi stanno soffrendo di più, bianchi e bollicine Doc se la cavano abbastanza bene, ma le cose cambiano anche tra singole denominazioni. Certo è che si avvicina una vendemmia che ad oggi sembra tutt’altro che scarsa, e quindi le preoccupazioni per le giacenze elevate, soprattutto in alcune zone, sono comprensibili, se sarà necessario mettere in atto le misure più adatte per non appesantire ulteriormente il mercato”.

