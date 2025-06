“Il Parmigiano Reggiano è più di un pezzo di formaggio: una grande filiera ed un grande territorio”

A WineNews il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli: “è un simbolo del made in Italy, come lo è il vino. L’economia di distretto tiene, nel 2024, anno da record, la domanda ha superato la produzione, con un fatturato al consumo di 3,6 miliardi di euro. Guardiamo al contesto economico con preoccupazione, soprattutto in Usa, ma consapevoli del nostro valore. Lavoriamo molto sulla promozione, anche per fari diventare il territorio del Parmigiano Reggiano, che è per due terzi collina e montagna, una destinazione turistica”.

