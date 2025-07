“Le rivoluzioni non servono, ma dobbiamo affinare il nostro sistema produttivo del vino”

Le riflessioni di Lamberto Frescobaldi, confermato presidente di Unione Italiana Vini - Uiv. “Il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi. Non facciamo drammi, oggi stiamo meglio che in passato, ma dobbiamo adeguarci, riducendo una produzione che il mercato non accoglie più come prima, tagliando le rese (sia per i vini Dop e Igp che per i generici), senza abbondare la viticoltura, soprattutto quella di collina e di montagna, che è un grande patrimonio diffuso dell’Italia”.

