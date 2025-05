Il valore delle candidatura della “cucina italiana” a patrimonio Unesco, aspettando Parigi

In attesa del verdetto previsto per dicembre 2025, in Francia, le riflessioni dei promotori della candidatura. Maddalena Fossati Dondero, direttrice della storica rivista “La Cucina Italiana”: “è la candidatura di un sistema culturale, è la prima di una “cucina” nella sua interezza, ed è importante perché la cucina italiana siamo tutti noi”. Il professor Pierluigi Petrillo, curatore del dossier di candidatura: “non ci sono ricette, non ci sono prodotti, non ci sono ingredienti, noi candidiamo il significato culturale del cucinare”.

Copyright © 2000/2025