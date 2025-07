Il vino italiano nella difficile partita sui dazi Usa-Ue: le riflessioni di Giancarlo Giorgetti

L’intervento del Ministro dell’Economia nell’Assemblea di Unione Italiana Vini - Uiv, oggi a Roma: “il vino è un settore importante del made in Italy, e nonostante tutte le difficoltà se la passa meglio di altri. Un settore fondamentale a livello economico, sociale, ambientale e di immagine, coinvolto, però, in una partita, quella dei dazi Usa, molto più grande e complessa, che chiama in causa anche la fiscalità generale, la finanza e non solo. Ma per le imprese il costo più grande deriva dall’incertezza”.

