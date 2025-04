“Il vino è un pilastro della Dieta Mediterranea, il 20% degli effetti positivi sono un suo merito”

“Il vino, consumato con moderazione, è un pilastro della Dieta Mediterranea e si stima che il 20% dei suoi effetti positivi siano un suo merito. Ma le persone non considerano più le sfumature e si limitano a dire che il vino fa male. In realtà tutto dipende da molteplici fattori. Anche gli studi non sempre sono ben preparati: bere 7 bicchieri di vino a settimana può voler dire berne uno al giorno o 7 tutti insieme in 24 ore, ma non è la stessa cosa”. Così, a WineNews, il professor Ramon Estruch, consulente senior del Dipartimento di Medicina Interna dell’Hospital Clínic di Barcellona.

