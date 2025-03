“A Vinitaly, a Verona, confronto importante tra il vino italiano e le istituzioni d’Italia e Ue”

A Vinitaly 2025 (6-9 aprile, Verona), “oltre alla rappresentanza di Governo che siamo abituati ad avere ai massimi livelli, ci saranno anche i Commissari Ue all’Agricoltura e Salute Hansen e Várhelyi, “per confrontarsi con il vino italiano, in uno scambio importante tra i produttori e chi norma il settore: questo Vinitaly ne mostrerà l’unità, con una grande partecipazione”. Sull’internazionalizzazione, “in un mondo che si chiude a comparti, serve una presenza stabile sui grandi mercati di riferimento, che rafforziamo con eventi come Wine South America, Wine to Asia e Vinitaly Usa”.

Copyright © 2000/2025