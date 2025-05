“L’educazione alimentare è fondamentale, e il vino si è dimenticato di educare i nuovi consumatori”

In un futuro che sembra più incerto tra economia, salutismo e cambiamento climatico, “il vino deve porsi una domanda: qual è l’obbiettivo? Abbiamo un mercato giovane che vuole prodotti diversi e c’è il problema dell’alcol, ma l’educazione resta fondamentale, e ci siamo dimenticati di educare i nuovi consumatori che non bevono più vino ogni giorno, a tavola, come parte della dieta. Anche la comunicazione è andata oltre: dobbiamo tornare a raccontarlo come prodotto agricolo e complemento del cibo, e non come una moda”. A WineNews, Attilio Scienza, tra i massimi esperti di vino italiano.

