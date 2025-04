“Il contesto è difficile, ma siamo troppo emotivi: le brutte sorprese per il vino non sono novità. Dobbiamo prendere atto che l’“effetto moda” che lo ha portato al successo, grazie al lavoro delle aziende, è venuto meno, come avviene, per definizione, alle mode. Deve ripartire, ma in modo diverso: non è più un prodotto a sé stante, fa parte del paniere degli alcolici, dove, però, si distingue per consumo e legame con il territorio, la storia e la cultura. E mai come oggi bisogna investire in promozione per vedere i cambiamenti di mercato”. Così, a WineNews, il professor Alberto Mattiacci.

