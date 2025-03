Andrea Terraneo: “nel 2024 giro d’affari stabile in enoteca, il nostro lavoro avvicina i giovani”

“Nel 2024 il giro d’affari in enoteca è stato stabile, con un leggero aumento. Ci sono state territori d’Italia che hanno fatto meglio, altri meno, ma grazie ad un fine anno molto valido siamo stati capaci di pareggiare il 2023”. A tracciare il bilancio è Andrea Terraneo, presidente Vinarius-Associazione Enoteche Italiane, che a WineNews racconta: “continueremo a spiegare e raccontare il vino che vendiamo per avvicinare sempre più consumatori. E così lavorando anche i giovani pian piano si avvicineranno. Tendenze? Si va verso vini di più facile beva, sia come gradazione che come struttura”.

