“Il Cristianesimo ha fatto superare tutte le accezioni negative del vino, condannando l’eccesso”

A WineNews, Monsignor Vittorio Gepponi della Diocesi di Arezzo, ci accompagna in un viaggio nella simbologia cristiana della vite e del vino. “Vino e pane sono gli elementi naturali scelti da Gesù stesso come suo corpo e suo sangue e, quindi, sua presenza. Anche per questo il vino nel Cristianesimo ha potuto superare tutte le accezioni negative che si portava dietro”. Con il vino che è anche simbolo della salvezza, e dell’alleanza eterna tra Dio e l’umanità.

