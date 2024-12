“2024 di luci e ombre per l’agricoltura italiana. Guardando ad un 2025 determinante per il futuro”

Parla Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura (oggi in assemblea a Roma) e del Copa, in Ue. “Tanti settori strategici hanno sofferto, come i cereali, l’olio di oliva, il vino, gli agrumi, meglio alcuni comparti del settore zootecnico. Il 2025 si apre con tante preoccupazioni, dall’accordo Ue-Mercosur appena siglato, al rischio di dazi in Usa, con tutto quello che puà comportare. Ma si apre una nuova stagione in Europa, dove dovremo riscrivere le regole della Politica Agricola Comunitaria”.

Copyright © 2000/2024