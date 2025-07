“Garantire cibo a tutti vuol dire non usarlo come arma. Vino in crisi? Altri settori messi peggio”

A WineNews, dall’Assemblea Slow Food Italia alla Fao, a Roma, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “L’evento di oggi ha un significato importante, che fa riflettere ancora una volta sul cibo e sui produttori di cibo, custodi di ambiente e di territorio. L’educazione alimentare delle scuole dovrebbe diventare una materia vera e propria, anche per limitare in maniera virtuosa, in futuro, la spesa sanitaria. Il vino chiede misure di emergenza? Quando l’emergenza emergerà, interverremo, come sempre. Ma bisogna verificare i dati, e capire se ci sono soluzioni diverse che le imprese possono o potevano prendere. Ci sono settori messi peggio del vino”.

