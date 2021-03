50 anni da mito assoluto: il Sassicaia, storia del primo “vino del futuro”, che ha creato Bolgheri

Le parole di Nicolò e Priscilla Incisa della Rocchetta e Carlo Paoli, guide di Tenuta San Guido, i pensieri del direttore WineNews Alessandro Regoli. La storia di un vino fuoriclasse, definito il primo grande vino italiano in grado di competere con gli Châteaux francesi, e che ha cambiato le sorti dell’enologia italiana. Vino che in mezzo secolo di storia ufficiale, non è mai cambiato ed è sempre rimasto coerente con se stesso, regalando al mondo annate indimenticabili.

Copyright © 2000/2021