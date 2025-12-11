“50 Great Sparkling Wines of the World” 2026, trionfa il Freccianera di Fratelli Berlucchi

Il Freccianera Casa delle Colonne Zero Riserva 2015 e il Freccianera Casa delle Colonne Brut Riserva 2015 sono rispettivamente n. 1 e n. 2 (e gli unici a 99 punti insieme all’inglese Busi Jacobsohn Blanc de Noir 2018) del concorso “50 Great Sparkling Wines of the World” 2026 by “Wine Pleasures”. A primeggiare, quindi, sono due espressioni di spicco del Franciacorta, prodotte da Fratelli Berlucchi (Casa delle Colonne è la casa di famiglia dove sono cresciuti i fratelli Berlucchi), storica realtà della spumantistica italiana.

Ma l’Italia ricopre un ruolo di assoluta protagonista nel concorso: sono nove, in tutto, gli ori conquistati dal Belpaese. Freccianera ritorna con il Saten annata 2021 (98 punti), stesso punteggio per due vini de La Scolca, griffe di punta del vino piemontese e tra le cantine storiche del Gavi, ovvero il Soldati La Scolca Brut Metodo Classico e il Soldati La Scolca Brut d’Antan Metodo Xlassico 2013. Il Freccianera di Fratelli Berlucchi è presente anche con l’Extra Brut 2021 (97 punti), il Rosa 2021 (97 punti) e il Brut 25 Blanc de Blancs (96 punti) ed è oro anche per il Basura Obscura Extra Brut 2019 di Durin, altra celebre realtà del vino italiano, fondata in Liguria nel 1978 da Antonio Basso e che incarna la terza generazione di viticoltori della sua famiglia.

I vini sono stati valutati alla cieca dai giudici, ai quali sono state fornite solo informazioni sul metodo di produzione, sul tempo di permanenza sui lieviti e sul livello di zucchero residuo (dosaggio). Il Metodo Classico italiano ha primeggiato negli ori e conquistato anche tre argenti (due “silver” sono, invece, tra gli Charmat).

Copyright © 2000/2025