7 viaggiatori su 10 cercano esperienze legate al gusto. Italia leader in Europa per offerta

A WineNews Roberta Garibaldi, curatrice del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano” 2020. “Vino e cibo sono ormai pilastri per l’offerta turistica italiana”. È un tipo di turismo che piace molto anche ai giovani, e che può ancora svilupparsi molto, potenziando la rete dei musei del cibo, per esempio, ma non solo. Se le cantine, per esempio, sono una punta avanzata dell’offerta, luoghi di produzione di altri prodotti devono investire nell’apertura al pubblico, e in generale, investire in digitale e innovazione.

