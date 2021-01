A Cortina è partito il countdown per i Mondiali di Sci Alpino, bagnati dal Prosecco

Non ci sarà il pubblico, la pandemia non lo consente, ma Cortina si prepara, comunque, ad accogliere il circo bianco (atleti, giornalisti, tecnici) per i Campionati del Mondo di Sci Alpino, di scena sulle piste delle Dolomiti, dal 7 al 21 febbraio. Un peccato, per l’Italia, non poterli vivere appieno, ma non mancano certo i motivi per seguire i Mondiali, con interesse e attenzione, sull’entusiasmo dei grandissimi risultati delle stelle della “valanga rosa”, Sofia Goggia e Federica Brignone su tutte, sperando in uno scatto d’orgoglio di Christof Innerhofer e Dominik Paris. Di sicuro, non mancheranno le bollicine del Prosecco Doc, sparkling partner del Mondiale di Sci Alpino, che ha voluto celebrare questa partnership, tutta italiana con il progetto #ThrowbackThursday, una social media series con cadenza settimanale - ogni giovedì - che permetterà di rivivere alcuni dei momenti più iconici nella storia dei Mondiali. Un viaggio emozionante che si dipanerà attraverso rare immagini di archivio e i ricordi di alcuni dei protagonisti di quelle imprese.

Gustav Thöni, Kristian Ghedina (Ambassador di Cortina 2021), Giorgio Rocca e Julia Mancuso: sono loro le quattro le leggende dello sci internazionale che partecipano al progetto, condividendo aneddoti e ricordi personali e regalando a tutti gli appassionati insights inediti delle gare, per restituire al pubblico l’adrenalina di quei momenti. Tra le Olimpiadi invernali di Sapporo del 1972 e i Mondiali di Schladming del 2013, i quattro campioni hanno collezionato ben 16 medaglie, scrivendo un pagine indimenticabili della storia di questo sport.

Il racconto è racchiuso in pillole video brevi e impattanti, che durano giusto il tempo della discesa, con l’obiettivo di “conquistare” gli utenti, il giusto sprint per arrivare carichi al cancelletto di partenza di Cortina 2021. Sui canali di Prosecco Doc saranno invece disponibili, in esclusiva per la fanbase, contenuti più approfonditi e dettagliati (long form). Il progetto è declinato in maniera complementare sui canali online ufficiali di Cortina 2021 e di Prosecco Doc, sfruttando l’intero ecosistema digitale in un’ottica sinergica tra i due partner.

