“Al lavoro per un piano nazionale dell’enoturismo che ancora l’Italia non ha”

A WineNews il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dalla Global Conference on Wine Tourism in Portogallo. Che nel 2022 sarà in Italia, ad Alba. “Lavoreremo su dati e progetti insieme alla professoressa Roberta Garibaldi. Serve un’offerta sempre più integrata con altri segmenti del turismo. Stiamo lavorando perchè l’evento di Alba del prossimo anno non sia un evento spot, ma un grande evento per l’enoturismo di tutta Italia”.

