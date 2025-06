“Politica, scienza ed economia devono unirsi a tutela del vino, ambasciatore del made in Italy”

A WineNews, Gian Marco Centinaio, Vice Presidente del Senato ed ex Ministro dell’Agricoltura, sulla situazione del vino italiano ed Ue, tra successi, come il pacchetto vino, e minacce, tra etichettature e Beca (Piano Europeo Contro il Cancro): “c’è attenzione della politica nei confronti del vino. Ma servono due paesi capofila, Italia e Francia, perché in Europa sono gli opinion leader nel settore. E serve che politica, scienza ed economia si uniscano a tutela del vino che, se consumato con moderazione, non fa male, anzi”.

