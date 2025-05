Semplificazione, innovazione, sicurezza sul lavoro: gli “hot topic” per la Fivi

Le parole di Rita Babini, presidente della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che rappresenta oltre 1.800 piccoli produttori italiani. “Confidiamo nella semplificazione di accesso alle misure di Promozione nei Paesi terzi, fino ad oggi molto difficile per i piccoli. Dobbiamo ragionare anche delle rese dentro le denominazioni, tanto più in una congiuntura difficile come quella che stiamo vivendo, puntando sempre più sulla qualità. Per noi è fondamentale avere maggiore accesso anche a misure per migliorare le condizioni di lavoro e di cantina. A partire dal via libera all’utilizzo dei droni”.

