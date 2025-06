WineNews è con Francesco Iacono, direttore Onav-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino: “chi, oggi, si avvicina al vino non vuole solo sapere se una bottiglia è “buona o cattiva”, ma conoscere le caratteristiche per le quali è così valutata: una curiosità che prima non c’era. E anche i criteri tecnici della degustazione si adattano ai mutamenti del settore, si pensi ai vini che bevevamo 20 anni fa, a come li giudicavamo e come li giudicheremmo oggi”. E quanto a corsi Onav sui vini No-Lo, “ne parliamo, ma non ci sentiamo idonei a valutarli da un punto di vista organolettico: non sono vini come noi li riconosciamo”.

