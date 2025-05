“L’impatto reale dei dazi Usa è ancora da capire, ma l’incertezza pesa su produttori e mercato”

A WineNews Micaela Pallini, presidente Federvini. “C'è il rischio concreto che gli operatori di mercato applichino dei rincari dei prezzi, anche se non ne ricevono dai produttori. Ma non dimentichiamo il tema “alcol e salute”, che resta centrale per il futuro del settore. Il tema del consumo responsabile è fondamentale, va inquadrato in un discorso ampio. L'impatto del nuovo Codice della Strada sui consumi? Dai dati di TradeLab è emerso che più della metà delle persone ha capito male le cose, i limiti di consumo sono rimasti gli stessi, chiediamo una migliore comunicazione”.

Copyright © 2000/2025