Con il clima e i consumi che cambiano, il territorio del “re Amarone” scommette sul Valpolicella

WineNews è con Christian Marchesini, Presidente del Consorzio Vini Valpolicella, per riflettere sul domani della regione, tra nuovi trend e mercati. “Il Valpolicella doc, servito fresco, può intercettare il nuovo stile di consumo dei giovani e favorire le vendite in estate, nonostante l’aumento delle temperature: le risposte di produttori e consumatori sono ottime”. E per il futuro, Valpolicella e Parmigiano Reggiano, suo partner, oltre a consolidare i mercati attuali, puntano ad aggredirne di nuovi, soprattutto in Asia: dal Kazakistan alla Cina, ma anche Corea e Giappone.

