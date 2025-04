“L’agroalimentare è uno dei modi migliori per mostrare l’Italia nel mondo”

A WineNews Massimo Bray, ex ministro della Cultura e oggi alla guida di Treccani, istituzione culturale tricolore che nel 2025 compie 100 anni. “Raccontare il nostro cibo e vino è far capire che lavoriamo nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio, delle identità locali. Il riconoscimento Unesco per la “Cucina Italiana”? Sarebbe uno straordinario strumento anche per la nostra politica internazionale”

