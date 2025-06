L’Italia ha spazio in Canada dove “prediligono i vini italiani, sostenibili e a bassa gradazione”

WineNews è con Denis Pantini, responsabile Wine Monitor di Nomisma: “l’export italiano è in stallo per via di diversi fattori: l’aumento delle scorte statunitensi ha portato ad un’interruzione, anche se gli Usa non brillavano già da mesi. Però, ci sono mercati, come il Canada: l’Italia potrebbe inserirsi nello spazio aperto dalla “cacciata” dei vini americani” dato che, come detto nello studio dell’Annual Report by Valoritalia, il consumatore canadese “predilige i vini italiani, specie se sostenibili e con una bassa gradazione”.

