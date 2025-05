“Non si può più parlare solo di colore, gusto e profumo, ma dell’emozione che il vino può dare”

“Il vino deve cambiare modo di comunicare: non si può parlare solo di colore, gusto e profumo, ma della storia, della cultura e dell’emozione che può dare anche vivere la vita della viticoltura, soprattutto ai giovani”. Così, a WineNews, Donato Lanati, tra gli enologi più affermati, fondatore “Enosis Meraviglia” con Dora Marchi, in Monferrato, centro di ricerca applicata al vino tra i più avanzati d’Europa, sui temi di maggiore attualità. “I vini dealcolati? Piuttosto in futuro cambierà il modo di bere, consumando grandi vini a casa e con minore gradazione alcolica al ristorante”.

