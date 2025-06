Vite, Tea e genetica: lo stato dell’arte sulle tecnologie da cui passa il futuro del vino

Focus su nuovi cloni di uve note e sulla resistenza alle malattie, come spiega il direttore del Crea-Viticoltura, Riccardo Velasco: “abbiamo tante piante pronte in vitro che aspettano di essere piantate in campo appena ci saranno le autorizzazione. La cosa interessante è che sono nuovi cloni di varietà già note, di cui si conosce il comportamento, a differenza delle varietà ottenute da incroci che vanno valutate poi anche dal punto di vista del risultato del vino”.

