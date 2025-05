“Il Consorzio Igt Toscana vicino all’erga omnes: vogliamo essere la casa comune del territorio”

Le riflessioni di Cesare Cecchi, presidente del Consorzio Igt Toscana, che ha inaugurato la sede consortile, a Barberino Tavernelle (Firenze), insieme al Consorzio del Laudemio, eccellenza dell’Olio Evo di Toscana, guidato da Diana Frescobaldi. “In momenti di grande incertezza come questo, vogliamo essere un riferimento per gli oltre 1.600 soci, e per i 4.000 produttori che rivendicano ogni anno l’Igt Toscana, che offre grande libertà di interpretazione, ma che va promossa e tutelata ancora di più”.

