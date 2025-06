“Dazi insostenibili non sono un buon affare né per l’Italia, né per gli Usa”

A WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, verso il Fancy Food di New York, con il made in Italy protagonista. “Per noi è importante esportare, ma negli States molta della ricchezza prodotta grazie al made in Italy resta agli americani. L’Europa lavora per risolvere la questione, e noi, come Italia, diamo il nostro contributo”. Sul fronte interno, la riflessione è sul Turismo Dop, fotografato dal rapporto Qualivita: “è un turismo legato ai prodotti, che è un attrattore potente che ha riportato alla vita territori definiti come depressi, salvandoli da abbandono e dissesto”.

