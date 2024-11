A “tu per tu” con Richard Geoffroy, tra il segreto del successo e il futuro delle bollicine

Dallo stato di salute del mercato del vino e delle bollicine, in Italia e nel mondo, al segreto del successo dei vini spumanti, dalla sua esperienza in Franciacorta ai progetti per il futuro: WineNews ne ha parlato, a “tu per tu”, con Richard Geoffroy, per anni storico Chef de Cave del mito mondiale dello Champagne, Dom Pérignon, ed oggi regista delle bollicine di Bellavista, con Francesca Moretti, una delle cantine cha hanno fatto la storia della Franciacorta e del suo prestigioso Metodo Classico.

