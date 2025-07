“Se servono riforme al settore del vino siamo pronti ad ascoltare la filiera, come sempre”

“Sono tornato da poco dagli Usa e sui dazi dico che serve dialogo, il rapporto con l’Italia fa bene ad entrambi. Se il vino italiano ha bisogno di riforme strutturali ascolteremo la filiera, come abbiamo sempre fatto, cercando insieme le soluzioni più giuste, guardando sia alla contingenza che alla strategia a lungo termine. Il momento è complesso, ma non dobbiamo essere negativi, il settore viene da un 2024 da record per l’export, e ha il massimo supporto del Governo”. Così, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dall’Assemblea di Unione Italiana Vini, oggi, a Roma.

