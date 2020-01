A WineNews, Roberto Henke, direttore del centro Politiche e Bioeconomia del Crea

“L’export agroalimentare continua a crescere nonostante il clima di incertezza, tra segnali di crisi e tensioni. È un settore che dà risultati positivi sia in termini di fatturati e valori sia di conquista di nuovi mercati, a partire dal Sudest Asiatico. Esiste ancora un potenziale, in Paesi ricchi che vedono nel prodotto made in Italy un simbolo del vivere bene italiano. Le eccellenze di Dop e Igp, dal vino al lattiero caseario, trainano questa crescita, nonostante la competizione sia sempre più forte. I prezzi dei vigneti a livelli quasi speculativi, ma in tanti territori investimento solido per il futuro”

Copyright © 2000/2020