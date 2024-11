Abate Nero, Doc Trento Brut Domini 2018

Abate Nero, una delle aziende di riferimento della spumantistica trentina, è condotta da Roberta Lunelli e Stefano Sebastiani, producendo 55.000 bottiglie, ottenute dalle uve allevate da fidati viticoltori che le coltivano nelle loro vigne di Lavis e della Valle di Cembra e Trento. Il Brut Domini, Chardonnay in purezza affinato sui lieviti fino a 60 mesi a seconda delle annate, è uscito per la prima volta con il millesimo 2004. La versione 2018 profuma di fiori di campo, camomilla, ma anche pesca, pasta frolla e spezie, con tocchi di pietra focaia. Il sorso è estremamente vivace e si sviluppa agile e saporito, terminando in un lungo finale dai rimandi agrumati e balsamici.

