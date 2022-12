Abate Nero, Doc Trento Brut Domini Nero 2015

Ottenuto da Pinot Nero in purezza e affinato sui lieviti per 45 mesi, il Domini Nero 2015 profuma di piccoli frutti rossi, pane appena sfornato, agrumi, con tocchi affumicati a rifinitura. In bocca, il sorso è fruttato e sapido, dallo sviluppo ben profilato e dal finale dai rimandi ancora agrumati. L’autorevolezza che ha impresso alla produzione spumantistica dell’azienda con sede a Trento Luciano Lunelli, anche dopo la sua scomparsa, non è diminuita e Roberta Lunelli e Stefano Sebastiani continuano nel solco di questa caratteristica, che ha portato Abate Nero - 65 ettari a vigneto per una produzione di 65.000 bottiglie - tra le cantine più significative dell’areale.

(are)

Copyright © 2000/2022