Abate Nero, Doc Trento Brut Domini Nero 2017

Ottenuto da Pinot Nero in purezza e affinato sui lieviti per 45 mesi, il Domini Nero 2017 è spumante ampio e complesso al naso, dove emergono i profumi di lampone, frutta gialla matura, iris, maggiorana, pasticceria, agrumi canditi e roccia bagnata. In bocca il sorso è fine e sapido, dalla carbonica composta, e dal finale agrumato con piacevole nota balsamica di chiusura. Abate Nero, una delle aziende di riferimento della spumantistica di montagna trentina ed oggi condotta da Roberta Lunelli e Stefano Sebastiani, produce complessivamente 70.000 bottiglie, selezionando le uve allevate da fidati viticoltori che le coltivano nelle loro vigne di Lavis e della Valle di Cembra.

