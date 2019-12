Abate Nero, Doc Trento Brut Riserva Cuvée dell’Abate Riserva 2008

Cosa ci si aspetta da uno spumante millesimato, rimasto ben sette anni sui lieviti? La personalità aromatica che rende quell’annata diversa da tutte le altre, l’eleganza tattile delle bollicine, sapore e profondità senza che sia venuta meno la freschezza. Ebbene, nella Riserva dell’Abate 2008 tutto è come dovrebbe essere: lo Chardonnay è declinato in una limpida radiosità di profumi tutta trentina, dove la maturità di frutto si associa alla fragranza e a una balsamicità che è tra i primi segno di un’interessante evoluzione. Palato opulento ma non seduto, di mousse vellutata che invita a un nuovo sorso, alla scoperta di nuove sensazioni, e un po’ di noi stessi.

(Riccardo Margheri)

