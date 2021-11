Abate Nero, Doc Trento Brut Rosé

L’autorevolezza che ha impresso alla produzione spumantistica dell’azienda con sede a Trento Luciano Lunelli, anche dopo la sua scomparsa, non è diminuita e Roberta Lunelli e Stefano Sebastiani continuano nel solco di questa caratteristica, che ha portato Abate Nero, 65 ettari a vigneto per una produzione di 65.000 bottiglie, tra le cantine più significative dell’areale. L’entusiasmo e l’elaborazione artigianale sono rimasti quelli degli inizi e gli spumanti aziendali sanno mostrare un tratto comune ben leggibile. Il Brut Rosé ha note gessose, agrumate, di melograno e di crosta di pane. La bocca è fragrante e ritmata e non rinuncia alla tensione e alla profondità.

